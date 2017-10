Motoragent in opleiding gewond na crash op bus in Vorden

Bronckhorst kiest vrijwilliger van het jaar

23 oktober Wie zal er dit jaar vrijwilliger van het jaar worden in de gemeente Bronckorst? Om mee te kunnen dingen naar deze titel roept de gemeente op om personen of groepen aan te melden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 4 januari 2018 wordt bekend gemaakt op wie de keuze is gevallen.