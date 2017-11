Motorcross krijgt meer tegengas

Motorcross, folklore in een groot deel van Oost-Nederland, heeft het moeilijk. ,,Al die nieuwe bewoners uit het westen klagen maar." In Vorden is zelfs een route verlegd. ,,Anders zou een katje te veel overlast hebben van het motorgeluid..."

Enduro, zo heet een tak van de motorsport. Met motoren afstanden door bossen en over wegen rijden. Het gaat om legale machines; keurig met kentekenplaten en verlichting. Met name in de Achterhoek, maar ook in andere delen van Oost-Nederland zijn deze eendaagse crossevenementen razend populair. Ze worden al vele tientallen jaren georganiseerd. Dat ging decennialang zonder wanklank.

De laatste jaren is er steeds meer tegengas. Het klapstuk daarvan is Vorden. Daar moest de enduro-route op 21 oktober worden verlegd, omdat een bewoner onder meer geklaagd had dat zijn poes last had van het lawaai, stelt de organisatie. Een crossroute moeten omleggen voor een katje, Johannes van Kempen - voorzitter van de organiserende motorclub VAMC in Vorden - wil het woord idioot niet gebruiken. ,,Het is wrang, zou ik dan willen zeggen. Deze wedstrijd is een keer in het jaar... Die mensen hadden er zelf last van, maar inderdaad: die kat werd ook genoemd.''

Een hard gelag

De route niet wijzigen, was geen optie. ,,De klachten waren binnengekomen bij de gemeente. Die zei ons: als jullie de route niet verleggen, dan wordt het moeilijker om een vergunning te krijgen.'' De gemeente Bronckhorst erkent twee klagers te hebben gehad, maar een woordvoerder beweert dat de gemeente 'slechts' adviseerde de route te verleggen. En de kat? De gemeente zegt niet in te willen gaan op individuele klachten. Van Kempen. ,,Nou, dit werd ons voor ons gevoel - min of meer - opgelegd.'' Een hard gelag. ,,We organiseren deze enduro al 54 jaar, maar de laatste vijf jaar zijn er ineens meer klachten."

Mario Pieters van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) spreekt van een bekend geluid. ,,Er wordt meer geklaagd. Vaak door mensen die uit het westen naar het rustige oosten zijn verhuisd. Er zijn maar acht officiële enduroraces per jaar. Nieuwe initiatieven komen nauwelijks van de grond. Klagers worden steeds mondiger en zoeken ook sociale media op. Gemeenten voelen zich bijna gedwongen ernaar te luisteren."

Heel karwei

Naast Vorden zeggen ook Harfsen en Havelte soms klachten te ontvangen. Staphorst, Steenwijk en Ruurlo geven aan geen problemen met omwonenden te hebben. Cor de Bruin, van de organisatie in Steenwijk: ,,Wij rijden op een militair oefenterrein, luxe. Maar anno 2017 een enduro in een dorp houden, zonder klachten, is een heel karwei.''

De motorclub in Harfsen krijgt ieder jaar één à twee klachten binnen. ,,Vaak van mensen die van buiten de regio komen. Die zijn hier komen wonen voor de rust en dan hebben ze last als er eenmaal per jaar een enduro langsrijdt. Terwijl dat hier traditie is", zegt Ap Enderink van de Harfsense organisatie.