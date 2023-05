Motorrijder gewond door botsing met auto in Zeddam

Wachtlijst voor stroomnet groeit: 3700 bedrijven krijgen de komende jaren geen aanslui­ting

Het elektriciteitsnet in Gelderland is overvol. Netwerkbeheerder Liander heeft in de provincie een wachtlijst met daarop 2140 aanvragen voor een aansluiting. Ook het aansluiten van nieuwbouwprojecten dreigt in gevaar te komen.