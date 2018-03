Landelijke Opschoondag ook in Vorden nog steeds nodig

12:18 Zaterdag, Landelijke Opschoondag. Zwerfvuil rapen door het hele land. Ook in Vorden en omgeving. Vader Willem (50) en dochter Esmee Eijgenraam (14) lopen langs de Zomervreugdweg in de buurtschap Linde. Pa in een droge sloot, dochterlief in de berm. Handschoenen aan. Vuilnisgrijper in de rechterknuist, plastic zak in de linkerhand. Willem: ,,Overal rommel. Sommige mensen zijn asociaal.''