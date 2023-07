Mysterie: hierom heeft De Bleek in Doetinchem een nieuwe naam

indebuurt.nlHuh? Heeft De Bleek een nieuwe naam? Dat dachten wij ook toen we langs het grote veld aan de rand van het centrum reden. Op het straatnaambord staat ‘Lotte Sanders Plantsoen’. Hoe zit dat? En wie is Lotte Sanders? Wij zochten het voor je uit.

De meeste Doetinchemmers kennen De Bleek goed. Het is het veld waar je danst op Koningsdag, of geniet van theater, muziek en eten tijdens Festival Achterland. Waar de wolf werd gespot door Silvia de Wolf-De Wolff. Waar je in de zomer op je sup stapt en in de winter geniet je van een rondje wandelen tijdens het uitzicht over het water.

Nieuwe naam

Het lijkt erop dat het grote veld een nieuwe naam heeft gekregen. Begin juni is het straatnaambordje met daarop ‘Lotte Sanders Plantsoen’ in de grond getikt. Dit is er aan de hand.

Tijdelijke naamswijziging

Wat blijkt: dit is een actie van stichting ‘Met je hart’ uit Doetinchem, een stichting die zich inzet voor ouderen in onze samenleving. Bij een veiling konden mensen bieden op het geven van een tijdelijke naam aan het vernieuwde plantsoen. Twee maanden lang siert hun uitgekozen naam op een bordje bij het plantsoen bij De Bleek. Aha! En wie is Lotte? Dat is degene met het hoogste bod.

