Mysterie in Vorden: van wie is dit schuurtje? (En wat zit erin?)

Scholen voor jonge asielzoe­kers barsten uit hun voegen: ‘Situatie is verre van wenselijk’

Het onderwijs aan jonge asielzoekers in Oost-Nederland barst uit zijn voegen. Klassen zijn te vol en scholen hebben een wachtlijst of zelfs leerlingenstop. Terwijl deze jongeren baat hebben bij kleine groepen en persoonlijke aandacht: ,,Het is bij ons niet alleen maar dóór, dóór, dóór.”