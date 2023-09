Na achttien jaar is Charles Droste klaar bij Amphion: ‘Ik kwam steeds verder van het podium af te staan’

Gastschrijvers Een bijzondere vangst op zwerfafval­dag

Het is weer zwerfafvaldag. Ik ben nog maar net onderweg met mijn afvalgrijper of ik heb al een bijzondere vangst te pakken: in het hoge bermgras glinstert iets geels. Het is een exemplaar van het 500 bladzijden tellende boek Een keukenmeidenroman. Drijfnat van de regen, dus extra zwaar om mee te sjouwen.