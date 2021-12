Na Ugchelen ook brandweer Vorden bestolen van duur reddingsgereedschap: ‘Wie haalt dit nou in zijn hoofd?’

Brandweerlieden van het korps in Vorden stonden vanmorgen raar te kijken toen zij allerlei groot en duur gereedschap misten: dieven hadden het uit hun voertuig gestolen. Eind juni gebeurde iets soortgelijks in de brandweerkazerne van Ugchelen.

Wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden, weet woordvoerder René van der Neut van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland niet precies.

,,We hebben vanmorgen ontdekt dat de spullen ontbraken. Het gaat om groot, hydraulisch gestuurd gereedschap waarmee onder andere auto’s kunnen worden opengeknipt na een ongeval om er mensen uit te kunnen redden.’’

‘Gelukkig geen meldingen’

De brandweerman is zacht gezegd niet te spreken over de diefstal die mensenlevens in gevaar had kunnen brengen.

,,Vorden heeft één voertuig waarin dit soort gereedschap zit en was dus even niet inzetbaar. Er zijn gelukkig geen meldingen geweest waarbij het moest worden ingezet, je moet er niet aan denken als er een beroep op zou zijn gedaan terwijl dit zware gereedschap niet in de wagen zit.’’

Flinke kosten

De brandweer heeft snel kunnen schakelen na de diefstal en nieuw gereedschap kunnen aanschaffen. Hoe groot de kostenpost precies bedraagt, weet Van der Neut nog niet. ,,Maar dat zal een flink bedrag zijn, dit soort zware gereedschappen brengt een flinke kostenpost met zich mee.’’

Om er licht vertwijfeld aan toe te voegen: ,,We snappen werkelijk niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt om dit soort spullen te stelen. Dit mag echt niet gebeuren.’’

Ugchelen

De brandweer heeft aangifte gedaan van de diefstal bij de politie.

Die had eind juni een soortgelijke zaak bij de hand: toen werd in de nacht van 26 op 27 juni de brandweer in Ugchelen bestolen van kostbaar hydraulisch knipgereedschap. Het gereedschap werd ontvreemd terwijl de brandweerwagen in de kazerne stond.

Van der Neut: ,,Het is mij niet bekend dat er meerdere korpsen zijn die last hebben gehad van dit soort diefstallen.’’

