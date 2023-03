Nabestaanden van vermoorde Joden uit Terborg terug voor onthulling struikeldrempel

De drempel ligt op de Silvoldseweg ter hoogte van nummer 22. Hij werd een week geleden al geplaatst. Woensdagmiddag is de officiële onthulling van de langgerekte, goudkleurig plaat onder toeziend oog van familieleden van omgebrachte Joden uit Terborg. Nabestaanden komen over uit onder meer uit Israël om deze plechtigheid bij te wonen.



De onthulling gebeurt door burgemeester Otwin van Dijk. ’s Avonds is er een programma in de Gregoriuskerk in Terborg, met toneel en muziek. Onderzoeker Aggie Daniëls houdt een lezing waarin ze vertelt over de verhalen die ze in de afgelopen jaren hoorde over het Joodse leven in het stadje. Ze vertelt over de Joodse families, het onderduiken, het verraad én de gruwelijkheden.