Najib Amhali, Andy van der Meijde en Glennis Grace helpen mee aan nieuwe rolstoelbus voor Daan (9): ‘Nieuwe bus is onbetaalbaar’

Excessief geweld op amateurvel­den, KNVB gaat zwaarder straffen: 'Probleem in de samenle­ving'

Knokken met supporters van de tegenpartij of een onenigheid met de tegenstander die uitmondt in een vechtpartij. Steeds vaker lopen voetbalwedstrijden op amateurniveau uit de hand, zowel bij junioren als bij senioren. De KNVB maakt zich zorgen over de forse toename van het aantal meldingen bij het Meldpunt Wanordelijkheden. De bond zet komend seizoen in op consequentere handhaving en zwaardere straffen.