'Niet moeilijk doen als 't een keertje naar mest stinkt'

Wat gaat u het meeste missen?

,,De contacten met de mensen. De verhalen over hun huizen en de buurt. Want als makelaar moet je niet alleen alles over de woning weten maar ook over de omgeving. Als iemand uit de stad een boerderijtje wil kopen en hier niet bekend is, leg je uit dat die zandweg er wel mooi bij ligt maar in de winter een modderpoel kan zijn, het 's nachts pikkedonker is en je niet moeilijk moet doen als 't een keertje naar mest stinkt.’’