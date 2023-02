Niet op zondag in- en uitchecken; christelijke camping uit Zelhem neemt Zweeds vakantiepark over

,,Mooi hè?”, reageert Hobbelman enthousiast. De camping in Zweden ligt in de omgeving van Amal, in het waterrijke gebied in het zuiden van Zweden.



Vorig jaar zomer hoorde Hobbelman dat de eigenaren, een stel uit Dordrecht, een opvolger zochten. De Achterhoeker had daar wel oren naar. De camping bestaat twaalf jaar en heeft een christelijke grondslag, net als in Zelhem. Daarmee past het precies in zijn straatje.



Vakantiegangers kunnen op zondag naar een Nederlandstalige dienst in een eigen kerkje op de camping. En ’s avonds worden er christelijke liederen gezongen. Op zondag is in- en uitchecken niet mogelijk.

Groot dennenbos en een meer

Het is de vijfde locatie van de christelijke Betteld Group. Naast het vakantiepark en conferentiecentrum in Zelhem heeft het bedrijf een groepsaccommodatie in Amerongen, een conferentiecentrum in Doorn en een groepsaccommodatie in het Belgische Limauges.

De nieuwe locatie van De Betteld in Zweden ligt in een groot dennenbos aan een meer en is vooralsnog twee maanden per jaar open. Het terrein beslaat in totaal 20 hectare, maar de camping is nu nog kleinschalig met enkele tientallen kampeerplekken en een paar toercaravans en Zweedse huisjes.

Quote In Tsjechië, Frankrijk en Spanje zijn campings op eenzelfde christelij­ke grondslag. Het zou mooi zijn als we uiteinde­lijk tot een Europese groep komen van tien tot twaalf vestigin­gen. Gerhard Hobbelman, De Betteld Group

Hobbelman verandert daar dit jaar nog niets aan. ,,De Nederlanders die daar al jaren komen, kunnen ervan uitgaan dat alles hetzelfde blijft.”

Tegelijkertijd denkt hij wel na over de toekomstige uitstraling van de camping. ,,We kunnen er misschien een terrascamping van maken met honderd plaatsen.”

Het park moet de komende jaren steeds verder ontwikkeld worden en meer maanden paar jaar openen. Daarnaast komt er een betaalde beheerder.

Christelijke niche-markt

De Betteld in Zelhem bestond vorig jaar een halve eeuw. In een interview in deze krant liet Hobelman toen al doorschemeren dat hij ook vestigingen elders in Europa wilde openen. De nieuwe locatie in Zweden is een stap in die richting.

Samenwerking met andere campings

Hobelman droomt van een groter samenwerkingsverband tussen christelijke vakantieparken door heel Europa. ,,In Tsjechië, Frankrijk en Spanje zijn campings op eenzelfde christelijke grondslag. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk tot een Europese groep komen van tien tot twaalf vestigingen. Die hoeven niet allemaal van De Betteld te zijn. Dat zou te pretentieus zijn. We kunnen ook met andere partijen samenwerken.”

Volgens hem zouden die campings dan meer samen kunnen optrekken om zich in de ‘christelijke niche-markt’ bekend te maken. ,,We kunnen dan een Europese marketing opzetten in vier verschillende talen. Dat bestaat nu nog niet in de recreatieve wereld.”

