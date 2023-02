Nieuw regelstation van 4,2 meter hoog in Lengel nog geen gelopen zaak: gemeenteraad wil second opinion

Aan de Oude Tramweg in Lengel staat al een regelstation, maar die moet vervangen worden. Met de nieuwe variant kan meer en beter elektriciteit worden verspreid naar woningen en bedrijven in het oosten van Montferland. Wat omwonenden echter tegen de borst stuit:het gebouw wordt zeker vier keer zo groot en ook nog eens 4,2 meter hoog. De dichtstbijzijnde woning zou op 40 meter komen te liggen.

Risico's en andere locaties

Buurtbewoners vrezen geluids- en stralingshinder van het nieuwe regelstation. De Montferlandse raad is gevoelig voor de angst vanuit de buurt. Liander heeft volgens de raad tijdens de verschillende bijeenkomsten die er zijn geweest nog niet kunnen aantonen dat de Oude Tramweg de enige locatie is waar een nieuw regelstation zou kunnen komen. Daarom moet er een second opinion komen en moet er worden gekeken naar mogelijke risico's voor omwonenden.

Ook moeten in samenspraak met Liander andere locaties doorgenomen worden. Een regelstation op of meer in de buurt van een bedrijventerrein in 's-Heerenberg lijkt de gemeenteraad niet onlogisch. Daar is immers de elektriciteit ook het hardst nodig, is de gedachte.