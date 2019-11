Nieuwbouw school met sporthal Vorden nog lang niet zeker

Beheerder sporthal 't Jebbink: 'Nieuwe hal op nieuwe locatie is de beste optie’

30 oktober Edwin Schooltink begon zes jaar geleden vol enthousiasme als beheerder van sporthal 't Jebbink in Vorden. Dat enthousiasme is er nog steeds, maar Schooltink is ook realist: de sporthal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Renovatie? Kan, zegt Schooltink. Maar liever ziet hij op een andere locatie een nieuwe sporthal verrijzen in Vorden.