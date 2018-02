Nieuwbouw voor jongeren in Bronckhorst

Zon en wind nekken schaatsbanen in dorpen in de Achterhoek

27 februari Waar de ijsbanen van Zutphen en Lochem woensdag hoogstwaarschijnlijk kunnen rekenen op hordes schaatsers, blijft het bij de schaatsbanen in de omliggende dorpen opvallend rustig. De zon en de hardnekkige wind zorgen ervoor dat het ijs op de banen maar langzaam dikker wordt, waardoor het überhaupt de vraag is of er nog op die banen geschaatst kan worden.