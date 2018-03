Nieuwbouw voortgezet onderwijs in Vorden in buurt van station

Voortgezet onderwijs scholen Het Stedelijk uit Zutphen en ’t Beeckland in Vorden hebben de ambitie uitgesproken om te gaan samenwerken, zo is al langer bekend. De scholen vallen onder hetzelfde schoolbestuur: Achterhoek VO. 't Beeckland en Het Stedelijk willen toe naar één school, met locaties in Vorden en Zutphen. Reden om de handen ineen te slaan is onder meer de daling van het leerlingaantal. Ook is huisvesting in Vorden aan vernieuwing toe.