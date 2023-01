Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl in Achterhoek: ‘Mensen geven elkaar minder snel een hand’

Watersport­ver­e­ni­ging in Zutphen overleeft ‘laagwater­cri­sis’ in haven: ‘Hakken over de sloot’

De schepen in de Zutphense Vispoorthaven dobberen momenteel ‘op peil’; zelfs hoger dan normaal vanwege hoogwater. Dat was wel anders in de afgelopen nazomer. Toen zat de haven enkele maanden potdicht vanwege een extreem lage waterstand. Dat had grote gevolgen voor Watersportvereniging Gelre, gebruiker van de Vispoorthaven. ,,We hebben een flinke financiële optater gehad.’’

4 januari