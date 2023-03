Nu het nog kan, vertellen ouderen over Tweede Wereldoorlog aan middelbare scholieren: ‘Hebben we nou helemaal niets geleerd van die oorlog?’

Brandweer heeft uitslaande brand in apparte­ment in Winters­wijk snel onder controle, pand wel volledig verwoest

De brandweer heeft een uitslaande brand aan het Weurden in Winterswijk in de nacht van maandag op dinsdag snel onder controle gekregen. De bewoner is in veiligheid gebracht. Bewoners van andere appartementen zijn in een café opgevangen.