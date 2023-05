‘Ome Tonny’ (75) uit Vorden houdt vol dat hij niet aan zijn buurmeisjes heeft gezeten en gaat in hoger beroep

Bergh in het Zadel zamelt ruim 1,3 miljoen euro in voor kankeron­der­zoek: mooie woorden van KWF-directeur

Stichting Bergh in het Zadel heeft liefst 1,3 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar kanker. Afgelopen weekend finishten 88 fietsers in 's-Heerenberg na in een week tijd 1.100 kilometer te hebben afgelegd, waarna het geldbedrag voor het goede doel bekend werd gemaakt.