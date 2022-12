Onbegrip over massale woonwijk bij landgoed in Hengelo: ‘Deze plek kun je maar één keer verkwanselen’

Taalcafé én gratis taalles voor vluchtelin­gen in Vorden: ‘Hier was een sterke behoefte aan’

Spelenderwijs de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Dat is het doel van het wekelijkse Taalcafé in Vorden, dat op donderdag 25 augustus van start gaat. Anderstaligen zoals vluchtelingen én Vordenaren kunnen elkaar daar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan - bij voorkeur in het Nederlands - over van alles en nog wat.

16 augustus