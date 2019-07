Ondernemer uit Vorden investeert miljoenen in giga-batterij die zon- en windenergie opslaat

videoMet de groei van het aantal zonneparken in de wereld neemt de behoefte om de stroom die geproduceerd wordt langdurig op te kunnen slaan ook toe. Na experimenten in Deventer en Noordoostpolder maakt start-up Elestor uit Arnhem een volgende sprong. Die wordt mogelijk gemaakt dankzij een investering van enkele miljoenen door ondernemer Kees Koolen (53) uit Vorden.

,,We werken aan een batterij ter grootte van een container. Als die vlekkeloos werkt, dan brengen we dit product op de markt. Maar dat zal nog wel een jaar tot anderhalf jaar duren”, zegt Guido Dalessi (57) van Elestor. Een van de eerste leveringen is - ‘zeker dit jaar nog’ - aan de gemeentewerf in Emmeloord. Daar ligt een groot aantal zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf.

Zeewater

Het fundamentele principe waarmee Dalessi (CEO) en oprichter & CTO Wiebrand Kout (42) en hun bedrijf werkt is bepaald niet nieuw, maar de toepassing daarvan wél. Het Elestor ontwerp is dan ook internationaal gepatenteerd. De batterij gebruikt waterstofbromide. De basis daarvoor komt uit zeewater: ,,En daarvan hebben we genoeg. Het is ook een grondstof die niet door iemand gedomineerd kan worden”. NASA experimenteerde al in de jaren zestig met dit soort batterijen, maar nam ze nooit in gebruik doordat de plannen om op de maan een permanent station te bouwen afgeblazen werden. ,,Het is altijd in het laboratorium gebleven. Niemand had behoefte aan grootschalige opslag van energie. Die kwam toch voldoende uit fossiele energiecentrales. Toen tien jaar geleden de focus meer op duurzaamheid kwam en er zon- en windparken opkwamen.”

Verhaal loopt door onder foto.

Volledig scherm Guido Dalessi (links) en Hester Kuypers bij een eerdere presentatie van de superbatterij in Kampen. © Vakfoto Van Der Beek

Container

Elestor begon met een proef met een 1 kilowattbatterij in Deventer, in 2018 gevolgd door een test met een installatie van 50 kilowatt in Noordoostpolder en Kampen. Nu worden er waterstofbromide flow batterijen ter grootte van containers met een vermogen tot 200 kilowatt gebouwd in Arnhem. Voordeel van de batterij van Elestor is dat het tegen een lagere prijs dan andere vormen van stroomopslag voor langere tijd energie kan bewaren. ,,Maar het gaat daarbij dan om vooral grotere projecten. Wat wij maken is niet geschikt voor een enkele woning, maar wel voor een hele wijk. Je kunt deze batterij ook niet gebruiken in elektrische auto's, terwijl de batterijen die daarin zitten juist weer te duur zijn voor de grote projecten waar wij ons op richten”.

Woordvoerder Anne Koolen laat namens Koolen Industries weten dat het bedrijf in de ontwikkeling investeert omdat het goed aansluit bij de visie op duurzame energie. Groot pluspunt is volgens Koolen dat de ‘opslagkosten per kWh indrukwekkend laag zijn’. Kees Koolen investeerde eerder in Booking.com en Uber.

Eerder werd de batterij zo gepresenteerd in Kampen: