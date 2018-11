Ongure types rond een boerenschuur? Klikt u maar

GroenLinks Lochem bezorgd over natuur na leiding­breuk

13 november De fractie van GroenLinks (GL) in de gemeenteraad Lochem maakt zich ernstige zorgen over de natuur in en rondom De Berkel. Dit naar aanleiding van de lek in de persleiding van het Waterschap Rijn en IJssel en het afvalwater - afkomstig van de fabrieken van Friesland Campina - dat in de Berkel is beland. Daardoor zijn vorige week tienduizenden vissen gedood.