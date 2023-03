Onrust in wooncomplex Doetinchem na overval op bejaarde; politie zoekt voortvluchtige daders

Achterhoek pas in 2050 energieneu­traal? ‘We schuiven klimaatpro­bleem door naar onze kinderen’

De Achterhoek pas in 2050 energieneutraal? Dat is te laat! GroenLinks heeft stevige kritiek op het Akkoord van Groenlo, waarin die doelstelling twintig jaar opgeschoven wordt. „Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Dit is echt een verkeerd signaal.”