Ook bij een kleine beurs helemaal in stijl naar het eindexamengala: kledingbank maakt het mogelijk

Bouwdrift Bronck­horst: ook zeventien nieuwe huizen in Velswijk, paarden­wijk definitief van de baan

In plaats van een manege en paardenkliniek krijgt Velswijk er zeventien nieuwe woningen bij. Daarmee verdwijnt het ooit zo ambitieuze plan voor een hippisch woonwijkje in het dorp definitief in de prullenbak.