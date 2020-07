Op de fiets met zangeres Dilana van concert naar concert: ‘Dichter bij een artiest kun je haast niet komen’

Kinderen in Berkelland kunnen dankzij speciale app in de zomervakan­tie blijven sporten

6 juli Even een partijtje voetballen op een echt veld? Of een driepunter scoren in de buitenlucht op een basketbalcourt? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de gemeente Berkelland is dat mogelijk in de zomervakantie.