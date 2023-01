‘Opa’ Bennie Jolink leest voor in Hengelo: ‘Ze zijn best wel leuk hoor, vieze feestjes’

update Vrouw (20) gewond bij ontspoord amateurdu­el: ‘Gelukkig hou ik er alleen een zware hersen­schud­ding aan over’

De voetbaltopper tussen Grol en DVC’26 (1-1) in Groenlo is zondag volledig ontspoord. Na afloop ontstond een vechtpartij tussen Didamse voetballers en Grol-supporters. Een 20-jarige vrouw raakte daarbij zo gewond, dat ze naar het ziekenhuis moest. ,,Het was vreselijk”, zegt ze over het geweld.

23 januari