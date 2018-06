Opbrengst SamenLoop voor Hoop Bronckhorst blijft stijgen

,,Er komen zelfs donaties bij mij in de brievenbus binnen”, zegt bestuurslid Hans Lubbers. ,,Mensen hebben het blijkbaar zo mooi gevonden dat ze nog iets extra’s willen geven.”

De vijfjaarlijkse SamenLoop vond afgelopen weekend plaats op het terrein van voetbalverenging Pax in Hengelo. 905 mensen liepen mee, verdeeld over 45 teams. Daarnaast deden 225 kinderen mee aan de KinderLoop voor Hoop. In totaal kwamen naar schatting zo’n 2.000 bezoekers naar sportpark Het Elderink om de wandelaars te steunen.

Drukbezocht was vooral de kaarsenceremonie op zaterdagavond, waarbij rondom de voetbalvelden 1.750 beschilderde en beschreven kaarsenzakken met brandende kaarsjes te zien waren. Een deel van die verlichte zakken vormde samen de tekst ‘Hoop = Leven’.

Activiteiten

Deelnemers haalden in de maanden voorafgaand veel geld op. De georganiseerde activiteiten tijdens het evenement – zoals massages, voetbalclinics en de verkoop van appelflappen – leverden ook nog eens vele duizenden euro’s op. ,,Het was een weekend met een lach en een traan en heel veel saamhorigheid”, blikt Lubbers terug.

Het opgehaalde bedrag gaat naar KWF Kankerbestrijding en is bedoeld voor kankeronderzoek. Op 10.000 euro na, want dat geld gaat naar het inloophuis Oude IJssel in Doetinchem. In dit huis kunnen mensen die leven met kanker terecht om verhalen te delen of om deel te nemen aan activiteiten.

Fenomeen

Het fenomeen van de SamenLoop komt uit Amerika, waar in 1985 voor het eerst een Relay for Life plaatsvond. De eerste SamenLoop in Bronckhorst was in 2008 de derde in Nederland. Na twee edities in Wichmond was dit jaar Hengelo de gastheer.