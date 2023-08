Open dag De Graafschap tussen buien door druk bezocht: nieuwe uitshirt blijkt populair

FvD wil campagne starten op landgoed in Lochem: gemeente geeft (nog) geen vergunning

De gemeente Lochem heeft Forum voor Democratie (FvD) te kennen gegeven dat deze donderdag de vergunningsaanvraag voor de aftrap van hun verkiezingscampagne op landgoed Huis de Voorst binnen moet zijn. Het evenement Forum Outside staat gepland op 9 en 10 september. Omdat het evenement voor iedereen toegankelijk is, is een evenementenvergunning vereist. Die is er nog niet.