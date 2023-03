Opvallende zaken uit de stemlokalen: vrouw rijdt met scootmobiel kiezer aan, ‘Stem ze weg’-sticker uit stemhok verdwijderd

Brutale metaal­rovers slaan weer toe, schenden meer dan dertig graven in grens­streek

Opnieuw hebben brutale metaaldieven toegeslagen in de grensstreek. Van minimaal dertig graven op een begraafplaats aan de Lessingstraat in Stadtlohn is in de nacht van maandag op dinsdag alles wat maar een beetje op metaal lijkt meegenomen.