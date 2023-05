Oudere vrouw en zoon in woning overvallen na openbreken raam: daders op de vlucht

Herstel van vernield monument in Ulft duurt nog weken; jaarlijkse plechtig­heid op 17 mei gaat wel door

Het Monument voor de Arbeider in Ulft krijgt er op 17 mei een aantal foto’s bij. De jaarlijkse plechtigheid is een memorabel moment voor nabestaanden, al zal de sfeer ditmaal anders zijn. Eind vorige maand werd de wand vernield en de schade is nog niet hersteld.