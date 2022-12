Ouderwetse kerstmarkt in Vorden: muziek, vuur, glühwein en lekkere hapjes

Met video Commotie over waarschu­wings­bor­den bij kunstwerk in Vorden dat bedoeld is om te beklimmen

Het kunstwerk Bilders Folly langs de Baakse Beek in Vorden is veelzijdig. Liefhebbers kunnen er naar kijken, op zitten en zelfs op klimmen. Maar er staan sinds kort bordjes die aangeven dat betreding op eigen risico is. Volgens kunstliefhebber Norma de Goederen wordt daarmee de suggestie gewekt dat Bilders Folly verboden terrein is. ,,Wat er hier gevaarlijk is, dat weet ik echt niet.”

14 augustus