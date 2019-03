Oudheidkundige vereniging Oud Vorden kan in haar nieuwe huis nóg ouder worden

Leerlingen­ver­voer Lochem ‘nu redelijk goed’

2 maart Het vervoer dat in de gemeente Lochem geregeld wordt door PlusOV gaat op dit moment ‘redelijk goed’. Vanaf november is vooral het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer verbeterd. In september waren er in Lochem nog 345 klachten ingediend bij PlusOV en in december was dat aantal gedaald naar 77 klachten.