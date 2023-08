Pakket met cocaïne ter waarde van 87.000 euro ontdekt in ‘professionele verstopplek’ onder achterbank

Boetners spelen Huntenpop plat met onvervalst dampende dialec­trock

Huntenpop is los. En hoe! De eerste avond van het Achterhoekse festival was direct één groot feest, mede dankzij de Boetners. De band uit de Achterhoek speelden de grote tent helemaal plat op het festivalterrein bij de DRU in Ulft, met een staaltje onvervalste dampende dialectrock: een uur lang covers van Normaal. En dan vooral het stevigere werk, natuurlijk.