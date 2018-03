Pannetje met water en spek vat vlam in Vorden

Dodelijk ongeluk Hengelose motorcrosser onverklaarbaar

17:07 De oorzaak van het dodelijk ongeluk waarbij zaterdagmiddag een 53-jarige zijspancrosser uit Hengelo (G) om het leven kwam is in nevelen gehuld. ,,We kunnen er niet bij hoe dit kan’’, zegt voorzitter Henk Nijman van crossclub VAMAC.