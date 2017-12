Parkeerverbod? Dan met huifkar naar Dickensfeest Bronkhorst

Het is weer gelukt. Bijna klinkt verademing door in de stem van Marian Zuidema, een van de leden van het clubje van zeven personen dat in Bronkhorst de festiviteiten rond de nog altijd populaire Engelse romanschrijver op touw zet. Voor het eerst wordt dit jaar entree geheven. Gezien wat je er allemaal voor terugkrijgt, geen bedrag om je laten weerhouden: twee euro (vanaf 12 jaar). Maar ze waren liever gratis gebleven, net als Deventer.

Nostalgisch

,,Het is natuurlijk wel zo dat je bij ons gratis kunt parkeren, waar je in Deventer tien euro kwijt bent", zegt ze. ,,Al moeten de bezoekers hun auto dit keer op last van de gemeente dan wel bij de sporthal in Steenderen neerzetten, langs de weg in Bronkhorst mag niet meer. Wij vervoeren ze dan per huifkar naar het feest." Die nostalgische rit, heen én terug, is in de prijs inbegrepen.