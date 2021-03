Pas als bouwvergunning en provinciaal geld binnen zijn, verklapt stichting wat er in station Vorden komt

Wanneer valt er eindelijk iets te beleven in station Vorden? ‘We hopen snel aan de slag te kunnen’

22 januari Wat komt er nou in het station in Vorden, dat al twaalf jaar leegstaat? Frank van Setten hoopt die vraag snel te kunnen beantwoorden. Hij is voorzitter van stichting De Poort van Bronckhorst, die al jarenlang probeert om het stationsgebouw op te knappen. ,,We denken heel gauw duidelijkheid te hebben.’’