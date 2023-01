Pastoor Jan Leisink overleden: ‘Sociaal bewogen mens uit Achterhoeks boerengezin’

DREMPT - Oud-pastoor Jan Leisink is overleden. De uitvaart is zaterdag in zijn geboortedorp Drempt. Hij werd 85 jaar.

De oud-pastoor, die in 2002 met emeritaat ging, overleed vrijdag 30 december, zo heeft het bisdom dinsdag bekendgemaakt. Leisink was van 1978 tot en met 1987 pastoor in Didam en van 1986 tot 1987 ook in Loil. Daarna was hij tot en met zijn pensioen in 2002 werkzaam in het Twentse Goor.



‘Jan was een sociaal bewogen mens, afkomstig uit een boerengezin in de Achterhoek, waar hij in de oorlogsjaren veel leed zag van mensen die om hulp kwamen vragen’, schrijft kardinaal Wim Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden.

Geboren in Drempt

Leisink werd in 1937 geboren in Drempt en was leerling van de openbare school omdat er in die tijd geen katholieke school in het dorpje was. Na succesvol het Klein Seminar Gymnasium in Apeldoorn te hebben afgerond was hij kapelaan in achtereenvolgens Weerselo, Loenen en Enschede.

‘Na een druk leven als kapelaan en pastoor in diverse parochies wilde hij graag dichtbij zijn laatste ‘post’ - Goor - wonen. Dus werd het Lochem, net in een andere parochie, waar hij lang bleef assisteren’, meldt Eijk.

In Lochem woonde Leisink in een appartement van een verzorgingscentrum. Het werken voor de kerk liet hij ook na zijn pastoorspensioen niet los: nog tot en met 2019 assisteerde hij bij het parochiële werk in zijn geliefde Drempt en omgeving.

Begrafenis in Arnhem

De gezondheid van Leisink ging de laatste maanden achteruit, maar zijn dood kwam toch nog betrekkelijk onverwacht.

De zogeheten eucharistie ten uitvaart voor Leisink begint zaterdag om 10.00 uur in de Sint Willibrorduskerk aan de Zomerweg in Drempt. Elke belangstellende is daarvoor uitgenodigd.

Aansluitend is de begrafenis, op de natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.