Personeel staakt voor het eerst in de geschiedenis van Aviko: ‘We hoeven niet altijd over ons heen te laten lopen’

Deze vijf bijzondere verhalen zitten verscholen in het oosten: ‘Die 800 jaar zíé je in onze Hanzeste­den’

Meerdere steden vieren vanaf vandaag dat ze al honderden jaren verbonden zijn via de Hanze, een verbond dat in de middeleeuwen bloeide tot over de landsgrenzen. Maar wat zien we anno 2023 in Zwolle, Kampen, Harderwijk, Zutphen en Deventer nog terug van die tijd? Op zoek naar de sporen van de Hanze.