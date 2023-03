Personeel ziekenhuis in Doetinchem gaat staken: zondagsdienst op donderdag, afspraken afgezegd

Patiënten voor wie dit geldt krijgen hier persoonlijk bericht van, via telefoon, brief of e-mail. Spoedeisende zorg, behandelingen van mensen met kanker en geboortes gaan wel gewoon door in het Doetinchemse ziekenhuis.



Het Slingeland-personeel sluit met hun actie aan bij de landelijke stakingsdag die is afgekondigd door de vakbonden voor donderdag 16 maart, nu het CAO-voorstel van de bonden is afgewezen door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die de ziekenhuizen als werkgevers vertegenwoordigt.