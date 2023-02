Peter Drenth praat over stikstof en BZV-boer Jos Sloot legt uit waarom hij stopt met boeren tijdens Nieuwscafé

DOETINCHEM - Peter Drenth is gast tijdens het Nieuwscafé van De Gelderlander op zondag 26 februari (aanvang 14.00 uur) in de kleine zaal van Theater Amphion in Doetinchem.

Drenth, de gedeputeerde uit Doetinchem (hij was ruim tien jaar wethouder in de stad), loopt warm voor de provinciale verkiezingen van 15 maart. De CDA’er heeft onder meer het stikstofdossier in portefeuille.

Boer Zoekt Vrouw

Ook gast is Jos Sloot, beter bekend als boer Jos uit de tv-serie Boer Zoekt Vrouw (BZV). De boer uit Steenderen was de ster van de vierde editie uit 2009 en is met zijn Dycke misschien wel het beroemdste koppel dat voortkwam uit twaalf BZV-series. De landbouwer uit Steenderen is gestopt met het telen van gladiolen (en dus met actief boeren) en zal vertellen waarom.

Verder is Ester van de Haar gast. In 2009 was ze een van de grondlegsters van het Nieuwscafe. Van de Haar gaf de talkshow maandelijks de ruimte in cultuurcentrum De Gruitpoort, waarvan ze directeur was. Sinds januari 2021 is ze na de fusie met Amphion en de Muziekschool mede-directeur van Cultuurbedrijf Amphion. Ze vertrekt nu naar Arnhem waar ze directeur wordt van een cultureel adviesbureau.

Muziek is er van Eigen Weg, de band van Henk Hilferink. De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Henny Haggeman. Entree kost 5 euro (inclusief drankje). Het Nieuwscafé in Theater Amphion duurt tot 15.00 uur.

