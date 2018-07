'Pianohobbyist' uit Toldijk wint concours in Kiev, maar kiest voor rechten of economie

Derk-Jan Terpstra (15) uit Toldijk won in mei van dit jaar een pianoconcours in Kiev. Ze wilden hem daar zelfs wel op het conservatorium hebben. Toch zal de piano een hobby blijven. ,,Ik ga economie of rechten studeren."

Als Derk-Jan Terpstra uit Toldijk praat over piano spelen, spat de passie er niet vanaf. ,,Ik vind het leuk om te pingelen, een beetje te improviseren. Ik speel ongeveer een half uur per dag, maar ik houd niet zo van oefenen. Het is leuk, maar het moet vooral een hobby blijven. Ik ga niet naar het conservatorium."

Volledig scherm Derk-Jan Terpstra bij de vleugel in zijn ouderlijk huis. © DE GELDERLANDER

Toetsen aaien

Als Derk-Jan gaat spelen, verandert er iets. Neem zijn eigen compositie Dancing Bear, die hij schreef voor het pianoconcours in Kiev in mei. Het concours dat hij won. Soepel glijden zijn lange vingers over de toetsen. Hij hamert niet op het klavier, hij lijkt het meer te aaien. Zonder twijfel gaan zijn vingers van hoog naar laag, de muziek van hard naar zacht. In anderhalve minuut komt het complete klankenpalet voorbij in een compositie met romantische inslag. Geschreven door een jongen van 15.



,,Het moest een kort stukje zijn, en dan wil ik daar wel in laten horen wat ik in huis heb. Er zitten wat Oost-Europese melodietjes in die je ook wel eens hoort als zo'n beer gaat dansen op straat. Daarom heet het Dancing Bear. "

,,Mijn pianolerares, Faya Farrakhova, komt uit Rusland. Zij had contact met de organisatie. We hebben filmpjes van mijn spel ingestuurd en ik mocht komen. We vlogen er op vrijdag heen, met ons gezin en Faya. Er waren deelnemers uit onder meer Oekraïne, Rusland, Letland en de Verenigde Staten. Ik moest op zaterdag voorspelen in een zaaltje. Ik kwam uit in de categorie amateurs tot 16 jaar. Ik voelde meteen wel dat het goed ging."

,,Derk-Jan speelde daar echt met bezieling", zegt zijn moeder Hermien.

,,'s Avonds hoorde ik dat ik gewonnen had", herneemt Derk-Jan. ,,Daarom mocht ik op zondag op het galaconcert spelen."

Quote Ik was de enige in mijn leeftijds­ca­te­go­rie met een eigen compositie Derk-Jan Terpstra ,,Amateurs hebben daar al zó'n hoog niveau. Om van de profs nog maar te zwijgen. Er speelden op het concours kinderen van 7, 8 jaar die in de vooropleiding zitten om professioneel pianist te worden. Die zijn al zo goed! Vooral qua techniek. Ze zijn virtuoos. In dat opzicht loop ik op ze achter. Maar ik heb wel mijn eigenheid. Ik was de enige in mijn leeftijdscategorie met een eigen compositie. Daar heb ik extra punten voor gekregen."

Donkerblonde haardos

Derk-Jan praat rustig. Een onderzoekende blik onder een flinke donkerblonde haardos. Een jongen die zich niet meteen laat kennen. En een jongen die niet voor één gat te vangen is.

,,Er is hier in de buurt ook een keet waar ik met mijn vrienden kom. Daar draaien we boerenrock en dat vind ik ook leuk."

,,Maar de jongens komen ook wel eens hier en dan vinden ze het ook leuk als jij piano speelt", zegt Hermien.

Yiruma

Derk-Jan gaat komend schooljaar naar 5 vwo op het Rietveld Lyceum in Doetinchem. Piano spelen doet hij sinds zijn 9e. ,,Ik speel graag muziek van Yiruma, een pianist en componist uit Zuid-Korea. In de easy listening-muziek is hij vrij bekend. In de echte klassieke muziek ben ik nog niet zo ver. Ik ben wel bezig met stukken van de Russische componist Rachmaninov."

Pianospelen is voor Derk-Jan bijna iets wiskundigs. ,,Je kunt heel veel met de piano doen. Je denkt in akkoorden, quinten, tertsen. Heel anders dan bij een viool. Daar is de techniek van het strijken weer heel belangrijk."

,,Ik speel gemiddeld een half uur per dag. Voor een optreden (Derk-Jan stond onder meer in 2016 op Mañana Mañana, MP) wordt dat wel meer. Ik hou er alleen niet van om lang te oefenen op een moeilijke passage. Maar na Kiev ben ik wel gemotiveerder geworden. Een Oekraïens jurylid zei dat ik erg goed was. Dan voel ik me bijna verplicht om meer te gaan oefenen."

,,Nee hoor, het moet een hobby blijven. Ik ben niet van plan om naar het conservatorium te gaan. Ik ga gewoon studeren, rechten of economie. Ik wil niet acht uur per dag oefenen. Dan gaat voor mij de lol er af. En het is ook heel moeilijk om rond te komen van de muziek."

Moeder Hermien staat helemaal achter die keuze. ,,De subsidies worden minder, muziekscholen houden op te bestaan. Ik zal Derk-Jan zeker niet adviseren om naar het conservatorium te gaan. De muziek is meer iets om naast je werk te doen."

Grappig contrast

Behalve pianospelen heeft Derk-Jan nog een hobby. ,,Door de muziek had ik lang niet aan sport gedaan. Daar had ik wel weer zin in, dus toen ben ik gaan kickboksen. Dat is inderdaad wel een grappig contrast met de piano. Ik zie er niet uit als een typische pianist en ook niet als een typische kickbokser. En volgende week ga ik lekker naar Eminem!"