Place du Chocolat in Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst heeft nu haar eigen Place du Chocolat. Dankzij Magdalena Haverkamp die ooit gewoon thuis begon met het maken van bonbons. Later voegde ze Chocolade op wielen toe en inmiddels is haar Chocolaterie een begrip. Hoe deed ze dat?

Wie over de drempel stapt, ruikt direct de chocola en ziet overal lekkernijen. Bonbons in alle soorten en maten, chocoladeblaadjes maar ook chocoladeletters. Sinterklaas is immers in aantocht. Alles is met de hand gemaakt met eerlijke en duurzame cacao. Magdalena Haverkamp is druk en heeft eigenlijk geen tijd. Er zijn deze ochtend 1500 chocoladeletters besteld en dat betekent heel veel werk. ,,Ik ben er blij mee”, zegt ze glunderend, ,,ook al maken we nu hele lange dagen. Dit is precies wat ik wil. Iets ambachtelijks aan dit mooie gebied toevoegen.”

Arretjescake

Magdalena volgde de opleiding tot chocolatier in België. Magdalena maakt ook de zogeheten arretjescake. Het is een oer-Hollands product waarvan het recept bestaat uit boter, eieren, biscuit en chocolade. Tijdens workshops of speciale demo's legt ze uit hoe de chocoladespecialiteiten gemaakt worden.



,,De mensen lopen dan altijd te glimlachen want van chocola word je vrolijk”, zegt ze. ,,Of ik zelf nog chocola eet? Ja hoor. Elke dag wel. Dik word je er niet van. Het is totaal anders dan fabriekschocola waar veel suiker in zit omdat het lang houdbaar moet zijn. Deze ambachtelijke chocola is vers, bevat weinig suiker en is ruim een maand houdbaar.’’

Route

Nee, ze stippelde de route niet echt uit. Het kwam eigenlijk gewoon voorbij, zegt de 34-jarige Magdalena terwijl ze terugkijkt naar de periode toen ze de detailhandelopleiding in Zutphen volgde. ,,Ik wist niet echt wat ik wilde maar elke dag liep ik op weg naar school langs een chocolaterie en ik dacht toen: ooit begin ik zelf zo’n chocoladehuis.’’

Ze liep stage bij verschillende chocoladebedrijven, volgde in België de opleiding tot Chocolatier en richtte in haar woning in Wichmond een chocoladewerkplaats in. Het ging goed, ze verkocht aan bedrijven en besloot ook een verkoopwagen aan te schaffen. Deze ‘Chocolade op wielen’ werd al snel een begrip op markten in de wijde omgeving.

Toen ze de kans kreeg haar chocoladeatelier te huisvesten in het historische Ludgerusgebouw in het dorpje Vierakker en later ook nog het koffiehuis kon overnemen, kwam haar droom een flinke stap dichterbij. ,,Maar zoals ik het chocoladehuis voor ogen heb, zover zijn we nog niet. Daarvoor wil ik ook bij de lunches in het koffiehuis nog veel meer met chocola doen.’’

Alles is met de hand gemaakt.