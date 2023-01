Poldervaart blij dat De Graafschap door is in de KNVB-beker: ‘Ik houd hier een positief gevoel aan over’

DEN HAAG - De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart is blij dat zijn ploeg zich niet heeft laten verrassen door derdedivisionist Quick in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Doetinchemse club won met 1-4 en bereikte voor het eerst sinds 2014 de laatste zestien.

De Graafschap begon sterk aan de wedstrijd tegen Quick en stond na ruim een kwartier al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Siem de Jong en Robin Schouten. Daarna werd het spel van de Superboeren steeds slordiger, kwam Quick terug tot 1-2, maar werd het nog 1-4 dankzij treffers van Basar Önal en Philip Brittijn.

,,Ik houd een positief gevoel over aan deze avond”, zei Poldervaart. ,,Het belangrijkste was dat we wonnen en doorgingen in de beker. Dat hebben we gedaan. Over de eerste helft ben ik grotendeels tevreden. In de tweede helft deden we een aantal dingen niet goed, maar gelukkig werd dat niet afgestraft.”

,,Bovenaan de streep staat dat we bij de laatste zestien zitten en 50.000 euro hebben verdiend, ook niet geheel onbelangrijk voor de club. Verrassingen liggen altijd op de loer in de beker. Dat heeft vaak met mindset te maken. Het was goed om te zien dat we meteen na de aftrap scherp en geconcentreerd waren.”

Loting

De Graafschap speelt begin februari alweer de achtste finale, waarvoor zaterdag wordt geloot. De club komt eerst daarvoor nog vier keer in actie in de Keuken Kampioen divisie, waarin een keer serieus gestalte moet worden gegeven aan een opmars. Om te beginnen vrijdag in eigen huis tegen Jong Ajax.

,,We moeten zorgen dat we nu ook voor langere tijd goed presteren in de competitie en op die manier ook in een flow zitten voor de volgende bekerwedstrijd”, vertelde Poldervaart. ,,Het is fijn dat we met een zege op zak richting het duel met Jong Ajax gaan. Anders hadden we alle negativiteit meegenomen.”

,,Maar ik vind vertrouwen een broos woord. Soms ben je hartstikke goed bezig en verlies je opeens zomaar. We hadden voor de winterstop op een gegeven moment dertien punten uit zes wedstrijden gepakt en speelden vervolgens een slechte pot tegen FC Eindhoven. Voetbal is vaak onverklaarbaar.”

Poldervaart heeft niet echt een voorkeur bij de loting van de achtste finales. ,,Ik heb natuurlijk het liefst een thuiswedstrijd, maar als we uit moeten, doe dan maar een topclub. Dat is voor mijn spelers een goede ervaring en bovendien worden de recettes gedeeld, dus dat zou ook mooi zijn voor de club.”

