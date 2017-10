Politie in Bronckhorst uitgerust met bodycam

Daarnaast is er een aantal bodycams beschikbaar dat door politiemensen van het team kan worden ingezet tijdens surveillancediensten. Het primaire doel van de proef is om te kijken of de inzet van bodycams in de buitengebieden een preventieve werking heeft op de uitvoering van de politietaak. De proef duurt tot maart 2018 en maakt onderdeel uit van diverse landelijke proeven met bodycams.

Privacy

De politiemensen mogen zelf bepalen wanneer ze de camera aanzetten, maar moeten dit wel laten weten aan omstanders. Bodycams worden openlijk en duidelijk zichtbaar gedragen. De politieman zegt voorafgaand aan het gebruik dat er wordt opgenomen tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. De opnames van de bodycam worden na iedere dienst beveiligd opgeslagen. De bodycams worden gebruikt op de openbare weg en in openbare gebouwen. Er wordt niet in woningen of op besloten erven gefilmd, tenzij er sprake is van een noodsituatie, of een aanhouding op heterdaad.