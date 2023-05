‘Postbezorger’ blijkt babbeltruc-oplichter: bejaarden beroofd van pas en geld van hun rekening

Dynamo Apeldoorn wint voor derde keer van Orion en prolon­geert landstitel

Dynamo is landskampioen volleybal. De derde wedstrijd tegen Orion in een best of five-serie werd zondagmiddag door Dynamo met 1-3 gewonnen (21-25, 26-24, 15-25 en 16-25), waardoor de Apeldoornse ploeg de finaleserie met 3-0 afsloot.