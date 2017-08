Raad van State torpedeert natuurvergunning omstreden veehouderij in Wichmond

Rechten

Immers, volgens het Gelderse beleid mag een veehouderij alleen uitbreiden als andere Gelderse veehouderijen stoppen, zodat er per saldo geen toename van verzurende ammoniak in de nabijgelegen natuurgebieden mogelijk is. En met dat salderen is het misgegaan, zo blijkt uit de uitspraak. Koolen kocht van twee bedrijven(Dennendijk 7 Warnsveld en ’t Heegken 5 Vorden) mest- en ammoniakrechten voor zijn veehouderijplan aan de Polweg aan. Maar volgens de Raad van State zijn er flinke rekenfouten gemaakt en was niet duidelijk of de vergunningen voor de gestopte veehouderijen volledig waren ingetrokken. Koolen en Gelderland hebben zich “te rijk” gerekend met de ammoniaksaldering. Verder blijkt toch dat de verzurende ammoniakneerslag vanuit de Polweg op het beschermde natuurgebied Stelkampsveld licht toeneemt.