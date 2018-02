Rechter had gemeente Bronckhorst graag wat gevraagd

,,Toch wel heel erg jammer dat de gemeente Bronckhorst er niet is, ik had heel wat vragen willen stellen'', zei rechter en staatsraad D. van den Broek vrijdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State over een puinpad van de Halse Motor en Automobielclub (Halmac).

Bennie Smeitink, zijn buren en Gert Kappelle van de Halmac hadden wel een verklaring. ,,De gemeente durft vast niet te komen, omdat ze niet kan uitleggen waarom Halmac een vergunning voor een puinpad heeft gekregen en Bennie Smeitink een dwangsom van 25.000 euro voor eenzelfde puinpad'', zei omwonende Ben Radstake.

Toen Smeitink in 2013 stallen liet slopen, gebruikte de Halmac het puin voor een pad van een weiland aan de Wolfersveenweg naar het zogenoemde rennerskwartier even ten noorden van Smeitinks woning. Daar staan drie weekeinden per jaar tijdens de wedstrijden de campers en vrachtwagens van de coureurs.

Milieudelict

Toen Smeitink ook een deel van zijn terrein met puin verhardde, legde de gemeente hem een dwangsom op. ,,Volgens de gemeente had ik een milieudelict begaan omdat het puin op een natuurweiland lag. Maar het puinpad van Halmac ligt ook op een natuurweiland. Dus wat is het verschil?'', aldus Smeitink. De Hallenaar en zijn buren vinden het vreemd dat Halmac wel mag wat omwonenden van het crossterrein niet mogen. Staatsraad Van den Broek zei dat hij dat heel graag aan de gemeente had willen vragen.

Toch is het nog maar de vraag of Smeitink en zijn buren hun zin krijgen met een uitspraak over het puinpad naar het rennerskwartier. Immers, formeel hebben zij alleen bezwaar gemaakt tegen de weigering van de gemeente Halmac ook een dwangsom op te leggen. Dat de gemeente tijdens die procedure snel even in 2016 een vergunning aan Halmac heeft verleend, hadden de omwonenden gemist.

Dat betekent dat het pad is gelegaliseerd en de gemeente niet meer mag handhaven. Alleen als de Raad van State Smeitink en buren geheel in het gelijk stelt, moet de gemeente alsnog inhoudelijk ingaan op de bezwaren tegen de vergunning voor het puinpad.