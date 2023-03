Richard Roelofsen: ‘Nieuwsgierig wat we kunnen brengen tegen de koploper’

,,Daar ben ik heel nieuwsgierig naar”, vertelde interim-trainer Richard Roelofsen zondag na de afsluitende training voor het duel met de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Kunnen we hetzelfde brengen tegen de koploper qua druk zetten en ook in balbezit? Het is een heel mooie test, maar het is duidelijk dat het lastig wordt. PEC heeft een erg goede ploeg. We zullen zelf top moeten zijn.”