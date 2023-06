Ridder Lenny (73) en Christel (76) leven hun droom op eigen kasteelschip: ‘Als kind wilde ik eigenlijk een vlot’

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat doen als boer?

Meer insecten en vogels, minder kunstmest. Wat moet een boer daarvoor doen? Kruiden zaaien, en dat kan met korting. Donderdag 29 juni is er een inloopmiddag over kruidenrijk grasland bij melkveehouder Freek Beernink in Beltrum.