Rijke Charles Dickens-verzameling weer te zien in de Achterhoek: museum heropent in Braamt

Daar waar Pier Eringa verschijnt, gebeurt iets: ‘Als je niet oppast blaast hij je omver’

Haal je Pier Eringa (61) binnen, bestel dan maar gelijk een nieuwe voordeur. De interim-bestuurder uit Hoog Soeren dendert er dwars doorheen en gooit dan een rookbom in de hal. Het is zijn manier van werken: overrompelend en recht op zijn doel af. Bedrijven en organisaties staan voor hem in de rij, van politie tot ziekenhuizen, van ProRail tot Ajax. Wat maakt deze troubleshooter zo gewild?